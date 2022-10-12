Сборная Англии впервые при Вигман сыграла вничью, прервав 20-матчевую победную серию
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В товарищеском матче женская сборная Англии встречалась с национальной командой Чехии. Игра прошла на стадионе «Амэкс» в Фалмере (Англия) и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Таким образом, женская сборная Англии впервые сыграла вничью под руководством Сарины Вигман и прервала свою победную серию, которая длилась на протяжении 20 матчей.
Напомним, женская национальная команда Англии ранее отобралась в финальный раунд чемпионата мира 2023 года. Мундиаль среди женских сборных пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Также женская сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финальном матче чемпионата Европы — 2022 Англия обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1.
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