Агент капитана «Маккаби» Хайфа Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака»

Гилад Катцав, агент капитана «Маккаби» Хайфа Нета Лави прокомментировал новость об интересе ЦСКА и «Спартака». Ранее телеграм-канал «ЦВБП-медиа» сообщил, что российские клубы интересуются этим футболистом.



«ЦСКА и «Спартак» со мной не связывались. Пока Нета Лави игрок «Маккаби» Хайфа. Если он продолжит так же хорошо играть, то его переход в другой клуб возможен. Но сейчас только октябрь, и трансферное окно закрыто», — сказал Катцав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, несколько лет назад ЦСКА также хотел подписать Нета Лави. Тогда речь шла об аренде футболиста в армейский клуб с последующим правом выкупа. Однако в декабре 2020 года «Маккаби» на своём официальном сайте объявил, что не собирается продавать Лави в российский клуб, несмотря на полученное предложение.