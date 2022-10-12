Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: «Спартак» просто порвал «Зенит» в Кубке России

Ледяхов: «Спартак» просто порвал «Зенит» в Кубке России
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всё-таки навяжет борьбу «Зениту», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу «А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022