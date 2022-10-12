Ледяхов: «Спартак» просто порвал «Зенит» в Кубке России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всё-таки навяжет борьбу «Зениту», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 12 октября 2022
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