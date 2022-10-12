Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: Федун не угадал с помощниками

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил вклад экс-владельца московского клуба Леонида Федуна в развитие красно-белых.

«Когда я только пришёл, мы много общались. Я хорошо знаю Леонида Арнольдовича. Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион. Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Всё было выстроено на высоком уровне. Единственное упущение — видимо, Федун всё-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе. А в остальном какие могут быть претензии к владельцу?



Снижение идёт по всем компонентам. Футболисты не развиваются и объективно не дотягивают до уровня топ-5 лиг Европы. Варятся в своём соку в российском чемпионате, получают хорошие деньги и практически не имеют мотивации развиваться дальше», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.