Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: Федун не угадал с помощниками

Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: Федун не угадал с помощниками
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил вклад экс-владельца московского клуба Леонида Федуна в развитие красно-белых.

«Когда я только пришёл, мы много общались. Я хорошо знаю Леонида Арнольдовича. Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион. Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Всё было выстроено на высоком уровне. Единственное упущение — видимо, Федун всё-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе. А в остальном какие могут быть претензии к владельцу?

Снижение идёт по всем компонентам. Футболисты не развиваются и объективно не дотягивают до уровня топ-5 лиг Европы. Варятся в своём соку в российском чемпионате, получают хорошие деньги и практически не имеют мотивации развиваться дальше», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу «А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022