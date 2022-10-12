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Ледяхов: в ближайшие год-два игрокам из России будет проблематично уехать в Европу

Ледяхов: в ближайшие год-два игрокам из России будет проблематично уехать в Европу
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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов выразил сомнение, что трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в Англию осуществим в ближайшее время.

«Есть большие сомнения. Захарян очень неплохо выглядел в прошлом сезоне, когда только начинал. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. А теперь ещё и нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Захарян провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

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