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Ротен: Мбаппе недоволен, несмотря на миллионы. Он подвергает «ПСЖ» огромному давлению

Ротен: Мбаппе недоволен, несмотря на миллионы. Он подвергает «ПСЖ» огромному давлению
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Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен прокомментировал слухи о желании форварда парижан Килиана Мбаппе покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Считаю, что всё это оказывает огромное давление на клуб. Оно уже было оказано в связи с его отношением, которого он не скрывает. Критика не заставила себя ждать, но он всё равно продолжает излучать негатив. Должно быть, корни проблемы уходят очень глубоко. Несмотря на миллионы, которые он получил, он остаётся недовольным. В клубе есть много вещей, которые ему не нравятся, и он подвергает клуб большому давлению, говоря что-то вроде «я подписал контракт по схеме 2+1, но что будет в следующем году…» — цитирует Ротена RMC Sport.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:

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