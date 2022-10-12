Тонали: с таким судейством мы можем играть в баскетбол, где любое касание — фол

Полузащитник футбольного клуба «Милан» Сандро Тонали раскритиковал судейские решения в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб принимал на своём поле лондонский «Челси».
«Во время игры происходит очень много подобных инцидентов. Если вы ставите пенальти и показываете красную карточку на 18-й минуте за такое касание, то с тем же успехом мы можем играть в баскетбол, где любое касание является фолом. У нас было несколько жёлтых карточек после нелепых штрафных в первом тайме.
Мы старались играть с гордостью и страстью, даже несмотря на то что это было очень сложно в данных обстоятельствах. Это разочаровывает всех болельщиков, которые пришли сюда сегодня вечером, заполнили стадион и ожидали другого исхода. Мы благодарим их за то, что пришли», — сказал Тонали в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, вчера, 11 октября, состоялся матч «Милана» и «Челси» в рамках Лиги чемпионов. Синие добились победы на выезде со счётом 2:0. На 18-й минуте матча главный судья встречи назначил пенальти в ворота хозяев и показал красную карточку защитнику «россонери» Фикайо Томори за фол на полузащитнике «Челси» Мэйсоне Маунте.
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