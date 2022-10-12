Гаджиев: матч между ЦСКА и «Спартаком» будет отличаться агрессивностью

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».
«Обе команды сейчас в неплохом состоянии, проводят игры динамично и агрессивно. Но каждая игра всегда имеет своё лицо, поэтому сейчас трудно точно сказать, кто кого будет переигрывать. Сейчас команды примерно одинаковые.
ЦСКА играет в три центральных защитника, но как начнёт матч «Спартак» — зеркально или в два центральных — неизвестно. От этого не может зависеть конечный результат, но будет зависеть, кто будет больше атаковать. Игра будет примерно равной по содержанию, но, думаю, она будет отличаться агрессивностью. Закрытого футбола не будет», — сказал Гаджиев Legalbet.
Напомним, 16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором ЦСКА примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (25) – на третьей позиции.
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