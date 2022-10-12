Серхио Агуэро: не стал бы сбрасывать «Ливерпуль» со счетов

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о неудачах «Ливерпуля».



«В нападении «Ливерпуля» присутствует некоторая текучка кадров, и им не повезло с травмами. Я верю, что игроки постепенно восстановятся и станут такими же конкурентоспособными, как прежде. Я бы не стал сбрасывать «Ливерпуль» со счетов, особенно учитывая наличие способного тренера, который может помочь команде оправиться от неудачного старта», — приводит слова Агуэро Liverpool Echo.

«Ливерпуль» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (24). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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