Александр Глеб: да, я мог попасть в «Спартак»
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Бывший белорусский футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как мог состояться его трансфер в московский «Спартак».
«Да, я мог попасть в «Спартак», был такой вариант. Мне было 16 или 17 лет, приезжали представители «Спартака». Тогда у них была сильная команда, гремела на всю Европу. Я уже думал, что перейду туда, тем более что «Спартак» вроде как забирал не только меня, но и брата. Однако потом мы поехали на какой-то турнир со сборной, и на нас положили глаз из Германии.
С Романцевым лично не разговаривали, но предметный интерес был. «Спартак» мне нравился — техничная команда. Но получилось как получилось», — приводит слова Глеба «Российская газета».
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