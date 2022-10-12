Жота: Нуньесу нужно ещё несколько матчей, чтобы вернуться на тот уровень

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поддержал своего одноклубника, форварда Дарвина Нуньеса, который испытывает трудности с адаптацией в английской Премьер-лиге.



«Жизнь готовит нам испытания, которые нужно преодолеть. Дарвин очень хорошо начал, но ему ещё нужно несколько матчей для адаптации, чтобы показать свой уровень, который был у него в прошлом сезоне в «Бенфике». Сейчас он снова начал забивать, чувствует себя лучше, и команда стала лучше понимать его игру. В матче с «Рейнджерс» он продолжит доказывать всем свой уровень и потенциал», — цитирует Жоту Goal.



«Ливерпуль» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (24). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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