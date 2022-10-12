Агуэро: Холанд обладает особым инстинктом. У него есть всё, чтобы улучшать свою статистику

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о форварде «горожан» Эрлинге Холанде.



«Я могу вспомнить многих форвардов, достойных благоговения. Одним из моих фаворитов был Роналдо, который снова и снова доказывал, что является многофункциональным игроком и всегда представляет угрозу для ворот соперника. В каждом поколении обычно есть два или три выдающихся футболиста с разным стилем игры. Марадона, Ромарио, Левандовски, Ибрагимович и, конечно, Месси. Каждый обладал своим талантом, но все они — потрясающие бомбардиры.



Если говорить о Холанде, у него есть сила, атлетизм и особый инстинкт, позволяющий забивать много голов. Это делает его крайне опасным. У Эрлинга есть всё, чтобы улучшать свою статистику, особенно в составе такой атакующей команды, как «Манчестер Сити». Он молод и обладает большим потенциалом, чтобы продолжать бить рекорды. Ключом к этому, конечно же, будет стабильность», — приводит слова Агуэро Stake.

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