«Реал» хочет бесплатно отдать Эдена Азара

Руководство мадридского «Реала» настроено совершить бесплатный трансфер бельгийского нападающего клуба Эдена Азара в другую команду, сообщается в отчёте El Nacional.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес устал от отношения бельгийца к тренировкам и играм и хочет отпустить его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Также руководство «Реала» не устраивает отношение Азара к своей физической форме.

В отчёте говорится, что главный тренер команды Карло Анчелотти рассматривает возможность предоставления форварду ещё какого-то количества игрового времени.

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