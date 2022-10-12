«Реал» хочет бесплатно отдать Эдена Азара
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Руководство мадридского «Реала» настроено совершить бесплатный трансфер бельгийского нападающего клуба Эдена Азара в другую команду, сообщается в отчёте El Nacional.
По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес устал от отношения бельгийца к тренировкам и играм и хочет отпустить его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Также руководство «Реала» не устраивает отношение Азара к своей физической форме.
В отчёте говорится, что главный тренер команды Карло Анчелотти рассматривает возможность предоставления форварду ещё какого-то количества игрового времени.
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