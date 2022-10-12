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Сергей Карасёв обслужит московское дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ

Сергей Карасёв обслужит московское дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

14 октября (пятница)

«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.

15 октября (суббота)

«Торпедо» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

«Химки» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Алексей Резников.

16 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

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