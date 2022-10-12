Экс-защитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в рамках Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» сейчас скачет на хорошем коне, зарабатывает очки, но я бы отдал предпочтение армейцам. У ЦСКА будет преимущество своего поля, их будет поддерживать большое количество болельщиков. Но самое главное, что у армейцев надёжная оборона во главе с Акинфеевым, мобильная полузащита, где каждый может забить.
Что касается «Спартака», то у них слабенькая оборона, которая пропускает много мячей и делает колоссальные ошибки. Это поправить легко, но никто не знает, как это сделать. Не хочу даже говорить на эту тему — пусть и дальше так ошибаются. Средняя линия у них слабовата — на троечку с плюсом. Впереди Промес и Соболев создают определённую угрозу, но если их взять поплотнее, то тогда ЦСКА выиграет 2:0», — приводит слова Пономарёва Legalbet.
- 12 октября 2022
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