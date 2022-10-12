Защитник «Торпедо» Савич: верю, что обыграем «Локомотив» и покинем последнее место

Защитник «Торпедо» Игорь Савич поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится в субботу, 15 октября, и начнётся в 14:00 мск.

«Нас ждёт дерби – и этим все сказано. «Локомотив» — хорошая команда, в их составе много качественных исполнителей. Честно говоря, не знаю, в чём причина, почему в последнее время дела у них так не складываются. Но это проблемы соперника. Сейчас нам нужно предельно серьёзно подготовиться к субботней игре с «Локо». Пользуясь случаем, приглашаю всех в «Лужники»! Верю, что мы сможем победить и уйти с последнего места», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Савич присоединился к московскому клубу в минувшее летнее трансферное окно.