«Наполи» — «Аякс»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 12 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Аяксом». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В прошлой игре итальянский клуб обыграл нидерландцев со счётом 5:1. В 1-м туре «Ливерпуль» разгромно уступил неаполитанцам. В той игре команда Лучано Спаллетти четыре раза поразила сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз. Команда Альфреда Шрёдера в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Рейнджерс» со счётом 4:0. Во 2-м туре итальянцы разгромили шотландцев, а голландцы уступили мерсисайдцам.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.