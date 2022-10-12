Защитник «Торпедо» Савич: уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Боснии и Герцеговины

Защитник «Торпедо» Игорь Савич, ранее выступавший в чемпионате Боснии и Герцеговины, рассказал об уровне РПЛ и боснийской высшей лиги.

«Уже после нескольких матчей мне стало понятно, что уровень РПЛ значительно выше. И стадионы в России отличные. Особенно отмечу качество полей в Премьер-Лиге. А «Лужники», где принимает своих соперников «Торпедо», просто великолепны. Это стадион мирового класса. Уровень сопротивления, интенсивность игры в России значительно выше, чем в Боснии. Здесь необходимо принимать решения на поле практически моментально», — цитирует Савича пресс-служба клуба.

Савич — чемпион Боснии и Герцеговины в составе «Зриньски». За свою карьеру он выступал за боснийские клубы «Зриньски» и ГОШК (Габела). Савич — воспитанник «Зриньски». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 700 тыс. Основная позиция футболиста — опорный полузащитник.