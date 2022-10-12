Защитник «Торпедо» Савич: уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Боснии и Герцеговины

Защитник «Торпедо» Игорь Савич, ранее выступавший в чемпионате Боснии и Герцеговины, рассказал об уровне РПЛ и боснийской высшей лиги.
«Уже после нескольких матчей мне стало понятно, что уровень РПЛ значительно выше. И стадионы в России отличные. Особенно отмечу качество полей в Премьер-Лиге. А «Лужники», где принимает своих соперников «Торпедо», просто великолепны. Это стадион мирового класса. Уровень сопротивления, интенсивность игры в России значительно выше, чем в Боснии. Здесь необходимо принимать решения на поле практически моментально», — цитирует Савича пресс-служба клуба.
Савич — чемпион Боснии и Герцеговины в составе «Зриньски». За свою карьеру он выступал за боснийские клубы «Зриньски» и ГОШК (Габела). Савич — воспитанник «Зриньски». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 700 тыс. Основная позиция футболиста — опорный полузащитник.
- 12 октября 2022
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
18:59
-
18:50
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:58
-
16:45
-
16:38
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:05
-
16:03
-
15:59
-
15:56
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:02
-
15:00