Mediapart: «ПСЖ» использовал фейковые аккаунты для критики Мбаппе, журналистов и клубов

«ПСЖ» создавал фейковые аккаунты в соцсетях для критики других клубов, журналистов, СМИ, а также форварда парижан Килиана Мбаппе, сообщает Mediapart.



Отмечается, что французский клуб проводил «грязные» кампании с использованием фейковых аккаунтов. Они начали критиковать Мбаппе в 2019 году на фоне слухов, что он может перейти в «Реал». Например, один из аккаунтов призывал форварда «молча работать», когда он заявлял, что хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на вылет из Лиги чемпионов.



Также «ПСЖ» проводит кампании против журналистов, а также девушки, обвинявшей в изнасиловании Неймара. Всё это было организовано агентством Digital Big Brother, которое контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ».



«Клуб никогда не заключал контрактов с агентством с целью причинения вреда отдельным лицам и учреждениям», — говорится в заявлении «ПСЖ».

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе: