Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Mediapart: «ПСЖ» использовал фейковые аккаунты для критики Мбаппе, журналистов и клубов

Mediapart: «ПСЖ» использовал фейковые аккаунты для критики Мбаппе, журналистов и клубов
Комментарии

«ПСЖ» создавал фейковые аккаунты в соцсетях для критики других клубов, журналистов, СМИ, а также форварда парижан Килиана Мбаппе, сообщает Mediapart.

Отмечается, что французский клуб проводил «грязные» кампании с использованием фейковых аккаунтов. Они начали критиковать Мбаппе в 2019 году на фоне слухов, что он может перейти в «Реал». Например, один из аккаунтов призывал форварда «молча работать», когда он заявлял, что хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Также «ПСЖ» проводит кампании против журналистов, а также девушки, обвинявшей в изнасиловании Неймара. Всё это было организовано агентством Digital Big Brother, которое контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ».

«Клуб никогда не заключал контрактов с агентством с целью причинения вреда отдельным лицам и учреждениям», — говорится в заявлении «ПСЖ».

Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022