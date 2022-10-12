Путин наградил владельца «Сочи» Бориса Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом свидетельствуют данные с портала правовой информации.

Бизнесмен награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Ротенберг получил орден за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Футбольный клуб «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Его создали на базе санкт-петербургского «Динамо». После 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют в Самаре с «Крыльями Советов» (16 октября, 14:00 мск).

Весной сын Бориса Ротенберга, Борис Ротенберг-младший, игравший за московский «Локомотив», завершил карьеру футболиста.