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Путин наградил владельца «Сочи» Бориса Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил владельца «Сочи» Бориса Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин наградил владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом свидетельствуют данные с портала правовой информации.

Бизнесмен награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Ротенберг получил орден за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Футбольный клуб «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Его создали на базе санкт-петербургского «Динамо». После 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют в Самаре с «Крыльями Советов» (16 октября, 14:00 мск).

Весной сын Бориса Ротенберга, Борис Ротенберг-младший, игравший за московский «Локомотив», завершил карьеру футболиста.

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