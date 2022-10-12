Савич: в «Торпедо» мне достаточно непривычно. Играя в Боснии, я привык бороться за титулы

Защитник «Торпедо» Игорь Савич рассказал о выступлении за боснийский клуб «Зриньски», цвета которого он защищал в прошлом сезоне.
«Конечно, если вы спросите любого профессионального спортсмена, то никто не любит проигрывать и находиться на последнем месте. Значит, нам нужно ещё больше тренироваться, а каждый футболист должен на все 100% выкладываться на поле. Только так мы сможем исправить эту неприятную ситуацию и подняться вверх в таблице.
Признаюсь, для меня это достаточно непривычно: играя в Боснии за «Зриньски», я привык бороться за чемпионство. Например, в прошлом сезоне мы проиграли всего-навсего один матч. Но я не сомневаюсь, что труд наших игроков, тренеров и персонала клуба обязательно принесёт результат», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Савич — чемпион Боснии и Герцеговины в составе «Зриньски». За свою карьеру он выступал за боснийские клубы «Зриньски» и ГОШК (Габела). Савич — воспитанник «Зриньски». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 700 тыс. Основная позиция футболиста — опорный полузащитник.
- 12 октября 2022
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