Сенников: Сёмин — президент «Локомотива»? Ну как-то не очень, он всё-таки больше тренер

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможности назначения Юрия Сёмина на должность президента красно-зелёных.



«На пост президента Сёмина? Ну как-то не очень. Был Сёмин президентом, и он всё-таки тренер больше, а не президент. Был же уже момент, когда Бышовец был тренером, а Юрий Павлович – президентом. Сёмин либо почётный президент, либо тренер, а президентом он быть не может. Это вообще не его специфика, он только тренер. Он, когда и был президентом, не особо был доволен этой должностью.



Он и 20 лет назад сложные фамилии выговорить не мог. Есть же сложные фамилии. Два года назад он работал и всё нормально же было. С этим у него нет проблем. Рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера точно нужно. Это хороший ход – сразу на трибуны вернутся болельщики.



Если позовут работать в структуру клуба, то помогу команде? Конечно, помог бы, если бы позвали. Может, не в роли тренера, но в качестве функционера, с удовольствием», — цитирует Сенникова «Спорт день за днём».