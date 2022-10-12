Александр Мостовой рассказал, будет ли следить за ЧМ-2022 без сборной России

Бывший футболист Александр Мостовой ответил, будет ли он следить за чемпионатом мира, несмотря на то что национальная сборная не будет принимать участие в турнире.

«Конечно, я буду следить за турниром. Чемпионат мира — это самое интересное, что есть в футболе. Лига чемпионов и ЧМ — два турнира, которые являются вершиной всего», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.

Матч-открытие чемпионата мира — 2022 с участием сборных Катара и Эквадора перенесли на 20 ноября, изначально он должен был пройти на один день позже.