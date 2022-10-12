Александр Мостовой назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением, как повлияет отсутствие сборной России на грядущий чемпионат мира в Катаре, а также рассказал, какую команду будет поддерживать на турнире.
«Потеряется ли зрелищность турнира без сборной России? Для меня нет. Россия далеко не первый раз не попадает на чемпионат мира. Я буду болеть за Испанию: больше десяти лет там играл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
Матч-открытие чемпионата мира — 2022 с участием сборных Катара и Эквадора перенесли на 20 ноября, изначально он должен был пройти на один день позже.
- 12 октября 2022
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