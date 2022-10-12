Рой Кин не включил Месси в свою тройку лучших игроков в истории футбола

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал трёх лучших игроков в истории футбола по своему мнению.



Как сообщает Sport Bible, 50-летний ирландец, ныне работающий телеэкспертом, выделил аргентинского форварда Диего Марадону, французского полузащитника Зинедина Зидана, а также португальского нападающего Криштиану Роналду. Отметим, что коллега Кина — Джейми Каррагер — в своей тройке выбрал вместо игрока «МЮ» аргентинца Лионеля Месси.



Ранее издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории футбола. В первую тройку вошли Лионель Месси, Диего Марадона и Криштиану Роналду. На четвёртом месте — Пеле, Зинедин Зидан занял пятое место.

Новость по теме FourFourTwo признал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?