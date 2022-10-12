Широков — о Промесе: в дерби у него будет шанс доказать, что он может решать в топ-матчах

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о матче «Спартака» с «Крыльями Советов» (5:2) в рамках Российской Премьер-Лиги, а также об игроках красно-белых.
«По счёту победа уверенная, по игре — нет. По голевым моментам паритет, просто «Спартак» забил всё, что создал. Если бы Самара в первом тайме забила свои моменты, счёт мог быть 0:3 к концу тайма. Но у красно-белых есть что выделить — например, блестящая передача Зиньковского, Литвинов здорово в голевом эпизоде сыграл, Пруцев классный пас отдал.
Потенциал Николсона пока не понимаю. Если брать отрезок с начала сезона, Соболев на голову сильнее. Самое главное – сохранить кондиции и не получить травму. И тогда Николсон никогда не выбьет Соболева, а сам Соболев станет лучшим бомбардиром.
Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет. Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает.
Промес хорош? У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам», — цитирует Широкова «РБ Спорт».
- 12 октября 2022
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