«Барселона» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 4-го тура ЛЧ

Сегодня, 12 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет миланский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо, Гави, Бускетс, Педри, Дембеле, Рафинья, Левандовски.
«Интер»: Онана, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.
После трёх проведённых встреч «Барселона» расположилась на третьем месте квартета С, набрав всего лишь три очка. «Интер», который в предыдущем матче обыграл каталонский клуб со счётом 1:0, находится на втором месте, у команды в активе шесть очков. Возглавляет группу «Бавария» (9), а «Виктория Пльзень» находится на последнем месте (0).
- 12 октября 2022
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