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Валерий Газзаев заявил, что будет следить за ЧМ-2022 без сборной России

Валерий Газзаев заявил, что будет следить за ЧМ-2022 без сборной России
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Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев заявил, что будет следить за чемпионатом мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, несмотря на то что в турнире не будут принимать участие россияне.

«Чемпионат мира вызывает огромный интерес! Я бы даже сказал так — небывалый. Это форум, где собираются лучшие сборные и игроки со всего мира. Мы сами на себе почувствовали, что такое ЧМ-2018. Конечно, я буду следить и смотреть с большим удовольствием.

Появятся новые звёзды мирового уровня. Увидим много нового в развитии футбола. Каждый чемпионат мира даёт пищу для размышлений — куда движется футбол и над чем нужно работать. Я думаю, что это будет полезно для всех нас.

Не думаю, что всю жизнь будем жить в изоляции. Мы должны следовать лучшим тенденциям развития мирового футбола!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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