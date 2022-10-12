Шкриньяр — о встрече «Интера» с «Барселоной» в ЛЧ: нас ждёт очень трудный матч

Центральный защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр высказался о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команде предстоит сыграть с «Барселоной» на стадионе «Спотифай Камп Ноу».
«Конечно, мы знаем, чего ожидать. Это будет очень трудный матч, но мы по-прежнему верим в нашу команду и наши возможности. Уверен, нас ждёт отличная игра. Нам нужно защищаться глубже, всей командой, но также и атаковать волнами с большим количеством игроков. Я думаю, мы сможем навредить им. Наши фанаты будут очень важны в этой встрече. Они тоже находятся здесь (в Барселоне), и все вместе мы являемся одной командой», — цитирует Шкриньяра Football Italia.
Матч «Барселоны» и «Интера» состоится сегодня, 12 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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- 12 октября 2022
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