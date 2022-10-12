Салах остался в запасе на матч «Ливерпуля» с «Рейнджерс»

Сегодня, 12 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Ливерпулем». Команды будут играть на стадионе «Айброкс». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Харви Эллиотт, Фабиу Карвалью, Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес.

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Бен Дэвис, Борна Баришич, Райан Джек, Джон Ландстрем, Скотт Эрфилд, Фэшн Сакала, Райан Кент, Антонио Чолак.

Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах остался на скамейке запасных.

В прошлом противостоянии мерсисайдцы обыграли шотландский клуб. Команда Юргена Клоппа забила два мяча, подопечные Джованни ван Бронкхорста ни разу не отличились. В 1-м туре «Ливерпуль» разгромно уступил «Наполи». В той игре команда Лучано Спаллетти четыре раза поразила сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.