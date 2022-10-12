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«Результат игры для них важнее, чем для нас». Маротта — о матче «Интера» с «Барселоной»

«Результат игры для них важнее, чем для нас». Маротта — о матче «Интера» с «Барселоной»
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команде предстоит встретиться с «Барселоной».

«Лига чемпионов — это турнир, в котором один результат может изменить всю группу. Мы знали, что находимся в группе с двумя командами, которые имеют более высокий рейтинг, поскольку мы были при посеве в третьей корзине, но мы очень хорошо подготовились и будем бороться до конца.

Естественно, что результат сегодняшнего вечера для них гораздо важнее, чем для нас, поэтому они постараются преуспеть в сегодняшнем матче. Нам необходимо оказать им сопротивление и использовать дополнительную мотивацию для достижения положительного результата», — цитирует Маротту Football Italia.

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