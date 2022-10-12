«Наполи» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов группы A между «Наполи» и «Аяксом». В нём неаполитанцы одержали победу со счётом 4:2.
Таким образом, итальянцы одержали четыре победы в четырёх матчах и занимают первое место. На второй строчке располагается «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа в трёх играх набрала три очка. На третьей позиции — «Аякс» с тремя очками, «Рейнджерс» замыкает турнирную таблицу квартета (0). Даже если амстердамцы одержат две победы в оставшихся матчах, клуб из Неаполя не опустится ниже второй строчки, которая гарантирует выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Итальянцы забили 17 мячей за четыре игры и пропустили четыре гола. Всего в этом сезоне «Наполи» провел 13 матчей и не потерпел ни одного поражения.
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