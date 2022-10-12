«Не думаю, что это красная». Маунт — об удалении Томори в матче «Челси» и «Милана» в ЛЧ

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался об удалении защитника «Милана» Фикайо Томори в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (победа синих 2:0).

«Очевидно, что Томори мой приятель, я знаю его очень давно, и я сочувствовал ему в той ситуации, я был потрясён. Не думаю, что это было удаление. Был ли это пенальти? Может быть, да. Я чувствовал, что он пытается оттащить меня назад, но я бежал к воротам, поэтому не собирался проигрывать, и я чувствовал, что у меня всё ещё есть возможность забить. Рефери взорвался и сразу дал красную, что меня удивило.

Было тяжело видеть, как его удаляют. Все хотят играть «11 на 11» с двумя хорошими командами, так что это немного испортило игру. Для нас это было грандиозно, и мы хотели выиграть игру, что и сделали, но я всё ещё очень сочувствую Фикайо», — цитирует Маунта официальный сайт «Челси».