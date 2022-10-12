«Барселона» — «Интер»: Дембеле вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 12 октября, проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимает миланский «Интер» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 40-й минуте последовала затяжная атака «Барселоны». Каталонцы перевели мяч на правый фланг, где Рафинья после борьбы отпасовал в штрафную вдоль лицевой линии на Серхи Роберто. Испанец тут же отдал в центр на Усмана Дембеле, который мощно пробил по воротам Андре Онаны – 1:0.
После трёх проведённых встреч «Барселона» расположилась на третьем месте квартета С, набрав всего лишь три очка. «Интер», который в предыдущем матче обыграл каталонский клуб со счётом 1:0, находится на втором месте, у команды в активе шесть очков. Возглавляет группу «Бавария» (9), а «Виктория Пльзень» находится на последнем месте (0).
- 12 октября 2022
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