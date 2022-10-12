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Спаллетти: мои футболисты совершили нечто великолепное, досрочно выйдя в плей-офф

Спаллетти: мои футболисты совершили нечто великолепное, досрочно выйдя в плей-офф
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал досрочный выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Иногда я бываю полностью погружён в детали игры. Я тренирую футболистов, которые сегодня вечером совершили нечто великолепное, показав на поле то, что хотят видеть неаполитанские болельщики. Важно всегда быть храбрым во владении мячом. Футбол в Лиге чемпионов такой, сегодня вечером мы это видели», — цитирует игрока Sky Sports.

Итальянцы одержали четыре победы в четырёх матчах и занимают первое место. На второй строчке располагается «Ливерпуль». На третьей позиции — «Аякс» с тремя очками, «Рейнджерс» замыкает турнирную таблицу квартета (0). Даже если амстердамцы одержат две победы в оставшихся матчах, клуб из Неаполя не опустится ниже второй строчки, которая гарантирует выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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