«Барселона» — «Интер»: Госенс огорчил каталонскую команду

Сегодня, 12 октября, проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимает миланский «Интер» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 82-й минуте «Интер» ушёл в опасную контратаку. Мяч оказался у Робина Госенса, который из-за пределов штрафной переиграл тер Штегена — 3:2.
После трёх проведённых встреч «Барселона» расположилась на третьем месте квартета С, набрав всего лишь три очка. «Интер», который в предыдущем матче обыграл каталонский клуб со счётом 1:0, находится на втором месте, у команды в активе шесть очков. Возглавляет группу «Бавария» (9), а «Виктория» (Пльзень) находится на последнем месте (0).
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