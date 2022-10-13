Салах — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.



30-летний египтянин вышел на замену в матче 4-го тура группового этапа с «Рейнджерс» при счёте 3:1 в пользу англичан. За 6 минут и 12 секунд Салах успеть забить три гола, в качестве ассистента все три раза выступил Диогу Жота. Встреча завершилась с итоговым счётом 7:1 в пользу «Ливерпуля».



Отметим, что предыдущее достижение принадлежало форварду «Лиона» Бафетимби Гомису, который в матче с загребским «Динамо» (7:1) в 2011 году забил три мяча за восемь минут.



В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Салах забил пять голов в четырёх матчах, ранее поразив ворота «Аякса» (2:1) и «Рейнджерс» (2:0).



«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после четырёх встреч. «Рейнджерс» — на четвёртой строчке, шотландцы на данный момент не набрали баллов.

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