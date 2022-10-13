Результаты матчей Лиги чемпионов 12 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны матчи 4-го тура группового этапа. В среду, 13 октября, состоялись матчи квартетов A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа А
- «Наполи» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:2
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:7
Группа В
- «Атлетико» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:0
- «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 0:3
Группа С
- «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 3:3
- «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Бавария» (Германия) — 2:4
Группа D
- «Спортинг» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 0:2
- «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия) — 3:2
Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся 25 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
Комментарии
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