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Результаты матчей Лиги чемпионов 12 октября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 12 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны матчи 4-го тура группового этапа. В среду, 13 октября, состоялись матчи квартетов A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа А

  • «Наполи» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:2
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:7

Группа В

  • «Атлетико» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:0
  • «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 0:3

Группа С

  • «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 3:3
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Бавария» (Германия) — 2:4

Группа D

  • «Спортинг» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 0:2
  • «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия) — 3:2

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся 25 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023
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