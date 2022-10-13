Василий Уткин: в центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:3.

«Ух, концовка же в Барселоне! Впервые в жизни я проникся «Интером». Но и Хави проникся тоже. Ему действительно необходим Роберт Левандовски. Становление игры и команды происходит, но произойти быстро не может. Ну, в центре поля играет дед Бускетс с внуками.

Пока так — бомбардир не вопрос стиля. Это вопрос воспитания. Воспитания и стиля, и юнцов, и публики ради сохранения амбиций. Статуса. Это вообще интересно, такая эволюция барселонской школы, которая в расцвете на практике отвергла и даже разосралась со Златаном. Но сейчас у Гвардиолы супер Холанд. А у закредитованного Хави Левандовский, цветущий последним осенним цветом», — написал Уткин в своём телеграм-канале.