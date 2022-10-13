Барелла: мы удовлетворены ходом игры с «Барселоной»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который завершился со счётом 3:3.

«Мы действительно хотели победить. Вместо этого мы получили ничью, но мы по-прежнему очень довольны нашим настроем на поле. Мы удовлетворены ходом игры. Мы пережили период, когда нас всё не устраивало. Теперь мы хотим вернуть ту команду, которая была. Квалификация ещё не окончена. Вы никогда не знаете наверняка, чем всё закончится, – мы сделаем всё возможное», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

На 40-й минуте забил Усман Дембеле после передачи Серхи Роберто. На 50-й минуте Николо Барелла сравнял счёт после паса Алессандро Бастони. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперёд после передачи Хакана Чалханоглу.

На 82-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт встречи. На 89-й минуте Робин Госенс снова вывел «Интер» вперёд. Однако через три минуты Левандовски снова восстановил равновесие. Финальный свисток арбитра оповестил о результативной ничьей — 3:3. За несколько секунд до конца матча был удалён главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.