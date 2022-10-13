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УЕФА накажет сборные, которые откажутся играть с Косовом в отборочном цикле Евро-2024

УЕФА накажет сборные, которые откажутся играть с Косовом в отборочном цикле Евро-2024
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УЕФА накажет сборные, которые откажутся играть с командой Косова в отборочном цикле чемпионата Европы 2024 года, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что таким командам грозит аннулирование матчей с последующими дисциплинарными санкциями.

«Если ассоциация отказывается играть или несёт ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации. Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая исключение из соревнований», — говорится в статье 30 регламента чемпионата Европы.

Косово сыграет в отборочном цикле Евро-2024 в группе I с командами Андорры, Беларуси, Израиля, Румынии и Швейцарии.

Сборная Косово разгромила Кипр в матче Лиги наций УЕФА:

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