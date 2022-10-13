Бускетс — о ничьей «Барселоны» с «Интером»: во втором тайме у нас всё пошло наперекосяк

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с миланским «Интером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы разочарованы. Это была сложная группа, но мы должны были стремиться к большему после всех летних подписаний, которые были сделаны. Мы не были такими сильными в атаках, и в Лиге чемпионов за это обычно расплачиваются. В первом тайме мы были хороши, доминировали, находили игроков между линиями, но их первый гол выбил нас из равновесия. Это были настоящие качели, и во второй половине встречи у нас всё пошло наперекосяк», — цитирует Бускетса Mundo Deportivo.
После этой встречи «Барселона» занимает третье место квартета С, набрав четыре очка по итогам четырёх встреч. У «Интера», который находится на второй строчке, семь очков. Возглавляет квартет «Бавария» (12), замыкает таблицу «Виктория» (Пльзень) (0).
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