Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» создал много моментов и терпел, когда было нужно». С. Индзаги — о 3:3 с «Барсой»

«Интер» создал много моментов и терпел, когда было нужно». С. Индзаги — о 3:3 с «Барсой»
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).

«Нужно поздравить парней, сыгравших отличный матч с очень сильным соперником. «Интер» создал много моментов и вместе терпел, когда это было нужно. Если бы мы выиграли, то вышли бы из группы за два тура, но теперь мы надеемся доставить болельщикам это удовольствие в матче с «Викторией».

Мы знали, что нам нужно проявить мужество. Команда никогда не переставала играть. В конце первого тайма я сказал ребятам сохранять спокойствие, потому что мы знали, что можем создать опасные моменты», – приводит слова Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Интер» занимает второе место в группе С, после четырёх туров набрав семь очков. «Барселона» — третья с четырьмя баллами.

Невероятная развязка в матче «Барсы»! Но даже Левандовски не вытащит команду из группы Невероятная развязка в матче «Барсы»! Но даже Левандовски не вытащит команду из группы

Куда пропал Адриано из «Интера»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022