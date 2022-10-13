«Интер» создал много моментов и терпел, когда было нужно». С. Индзаги — о 3:3 с «Барсой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).
«Нужно поздравить парней, сыгравших отличный матч с очень сильным соперником. «Интер» создал много моментов и вместе терпел, когда это было нужно. Если бы мы выиграли, то вышли бы из группы за два тура, но теперь мы надеемся доставить болельщикам это удовольствие в матче с «Викторией».
Мы знали, что нам нужно проявить мужество. Команда никогда не переставала играть. В конце первого тайма я сказал ребятам сохранять спокойствие, потому что мы знали, что можем создать опасные моменты», – приводит слова Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Интер» занимает второе место в группе С, после четырёх туров набрав семь очков. «Барселона» — третья с четырьмя баллами.
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