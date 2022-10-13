Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Рейнджерс» со счётом 7:1

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче четвёртого тура группового этапа лиги чемпионов с «Рейнджерс» (7:1).
«У нас был действительно позитивный разговор в перерыве. Мы хотели большего во втором тайме. Очевидно, это сработало. Голы, которые мы забили, были исключительными. Это ночь, когда у нас всё получилось. Это определённо меняет настроение, и это хорошо. Мы все знаем, что в воскресенье нас ждёт матч с «Манчестер Сити». Это будет по-другому, но лучше войти в эту игру с чувством от сегодняшнего вечера», — приводит слова Клоппа BBC.
После четырёх туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 9 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, занимает последнее место, не набрав ни одного очка.
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