Ван Дейк: выиграть со счётом 7:1 в Глазго – это неплохо

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал выездную победу над «Рейнджерс» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (7:1).



«Выиграть в Глазго со счётом 7:1 – это неплохо. Хотя, думаю, все ожидали от нас победы. Сыграли здорово. Были очень собранными и хладнокровными, быстро меняли фланги, правильно работали между линиями. Первый тайм мог быть и лучше, но мы компенсировали всё вторым.



Является ли такая победа заявкой на что-то глобальное? Мы рассматриваем каждую игру в отдельности. У нас в целом сейчас непростой период. Поэтому мы двигаемся от матча к матчу, не более.



А в воскресенье у нас большой матч с «Манчестер Сити». Они в фантастической форме – наши встречи всегда сложны для обеих команд. Хотим восстановиться, хорошо поработать и быть максимально готовыми», – приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».