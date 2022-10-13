Мирча Луческу объяснил последнее место киевского «Динамо» в группе Лиги Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне Лиги Европы.

«К сожалению, сейчас такой результат. Но это произошло из-за того, что у нас много основных игроков травмировано, мы не смогли провести трансферы, которые хотели. Что касается самой игры, то ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Где-то чего-то не хватило, но мы продолжаем работать. Будем стараться показывать нашу лучшую игру», — приводит слова Луческу ua.tribuna.com.

После трёх туров «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В следующем туре Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Ренном». Матч состоится 13 октября.