Мирча Луческу объяснил последнее место киевского «Динамо» в группе Лиги Европы
Поделиться
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне Лиги Европы.
«К сожалению, сейчас такой результат. Но это произошло из-за того, что у нас много основных игроков травмировано, мы не смогли провести трансферы, которые хотели. Что касается самой игры, то ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Где-то чего-то не хватило, но мы продолжаем работать. Будем стараться показывать нашу лучшую игру», — приводит слова Луческу ua.tribuna.com.
После трёх туров «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В следующем туре Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Ренном». Матч состоится 13 октября.
Комментарии
- 13 октября 2022
-
02:37
-
02:36
-
02:11
-
02:06
-
01:50
-
01:42
-
01:36
-
01:27
-
01:15
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:29
-
00:22
-
00:18
-
00:04
- 12 октября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:54
-
22:45
Партнерский контент