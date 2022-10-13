Роналдо назвал главного фаворита на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2021/2022

Бывший бразильский нападающий Роналдо, ныне являющийся владельцем «Крузейро» (Бразилия) и «Вальядолида» (Испания) считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2021/2022.

«Я не думаю, что у Бензема есть шанс проиграть, у него впечатляющие цифры, Лига чемпионов очень ему благоприятствует. Могут ли другие игроки победить? Да, но есть большая разница с тем, что Бензема сделал в прошлом году и другие», — приводит слова Роналдо NotiMerica.

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября.

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 9 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.