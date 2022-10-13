«Не вылетели, но удар перед классико тяжёлый». Защитник «Барселоны» – о 3:3 с «Интером»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о домашней игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», которая завершилась со счётом 3:3.
«Первый тайм получился таким, какого мы хотели его видеть. В перерыве собирались продолжить в том же духе. При этом рисковали: шли вперёд, оставляя тройку позади. И эти 15 минут, которые последовали после перерыва, нас убили. Мы допустили ошибки, которые нельзя совершать на таком уровне, если говорить о пропущенных мячах.
Так или иначе, боролись до конца и смогли закончить вничью. По крайней мере мы сегодня не вылетели из Лиги чемпионов. Надежда остаётся – будем продолжать. Однако разочарованы: у нас была такая хорошая возможность, но мы ей не воспользовались. Это тяжёлый удар, ведь впереди классико с «Реалом». Нужно быстро восстановиться физически и морально», – приводит слова Гарсии Marca.
После первого тайма каталонцы вели 1:0, но на 50-й и 63-й минутах пропустили дважды. Левандовски сравнял счёт, но на 89-й минуте Госенс снова вывел итальянцев вперёд. В итоге «Барса» ушла от поражения благодаря второму голу Левандовски с передачи Гарсии в компенсированное время.
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