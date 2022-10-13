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Юрист рассказал, как «Зенит» может поменять легионерский статус Малкома и Клаудиньо в РПЛ

Юрист рассказал, как «Зенит» может поменять легионерский статус Малкома и Клаудиньо в РПЛ
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Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о том, что могло бы помочь «Зениту» сделать лимит в РПЛ как в чемпионате Беларуси, где легионером не считается футболист с белорусским паспортом.

«Если вспомнить историю, раньше определение легионера было другим. Термин зависел от гражданства, а не от права выступать за сборную. Соответственно, были футболисты, которые имели паспорта России и условной Молдавии. Они выступали за Молдавию, но в России не считались легионерами. Потом всё было изменено. В целях защиты сборной России, чтобы команда имела больший выбор.

Не знаю, насколько легко или сложно менять лимит с учётом влияния в том числе Министерства спорта. Без их одобрения изменения невозможны. Может, и ведутся подобные диалоги. Теоретические поменять регламент можно. Это не вопрос ФИФА или УЕФА: лимит – внутреннее дело каждой страны. В данном случае, это вопрос диалога РФС и Министерства спорта.

Что касается возможного выступления за сборную России, то, руководствуясь нынешними регламентами и правилами ФИФА и исходя из доступной информации, эти игроки не смогут выступать за сборную России», – сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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