Черчесов: «Црвена Звезда» выиграла первый матч 4:1, но мы можем всё исправить

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который состоится в Будапеште 13 октября.



«Удастся ли «Црвене Звезде» доминировать завтра, как в первой игре? Я не видел, чтобы они доминировали. С точки зрения результата так посчитать можно, но если посмотреть статистику, то мяч 60% времени контролировали мы. И не только: другие факторы также не говорят о том, что это было доминирование одной команды. Но да, они были лучше нас.



«Црвена Звезда» закономерно выиграла дома со счётом 4:1, а мы не сделали на поле то, что обговаривали заранее. Однако у нас есть возможность всё исправить завтра. Мы хорошо подготовились к матчу. Футболисты должны выложиться. Предстоит очень сложный матч, который обе команды хотят выиграть. Но я уже говорил об одном из наших преимуществ: завтра с нами будут наши болельщики», – приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.